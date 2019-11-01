Статистика ЗАГС: в Свердловской области стали реже жениться и чаще разводится
Сегодня, 16:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За девять месяцев 2019 года в Свердловской области поженились 35 638 пар, что на три тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит портал Е1 статистику регионального Управления ЗАГС.
При этом разводов в области стало больше. В этом году с января по сентябрь распались 15 260 браков, в 2018 году эта цифра составляла 14 633. По данным 2017 года, заключивших браки было ещё больше, а разводов — меньше.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: е1.ru
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей