Свердловчанам предложат обсудить схему размещения новых свалок
Сегодня, 19:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области завершается корректировка схемы размещения полигонов ТКО и сортировочных станций, сообщает департамент информационной политики региона.
Окончательно коррективы в схему будут внесены к 15 ноября. После этого документ будет вынесен на общественное обсуждение.
Глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что власти не планируют строить мусоросжигательные заводы. Схема включает в себя перерабатывающие комплексы и пути доставки мусора к ним. Кроме того, глава министерства заявил, что размещение ТКО будет проходить в соответствии с законодательством, с выполнением экологических требований и учетом мнения свердловчан. Также Смирнов упомянул, что возможность появления полигона на границе Екатеринбурга и Сысерти вызвала волну недовольства у жителей этих городов.
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