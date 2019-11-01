Свердловчанам предложат обсудить схему размещения новых свалок

Окончательно коррективы в схему будут внесены к 15 ноября. После этого документ будет вынесен на общественное обсуждение.

Глава министерства энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что власти не планируют строить мусоросжигательные заводы. Схема включает в себя перерабатывающие комплексы и пути доставки мусора к ним. Кроме того, глава министерства заявил, что размещение ТКО будет проходить в соответствии с законодательством, с выполнением экологических требований и учетом мнения свердловчан. Также Смирнов упомянул, что возможность появления полигона на границе Екатеринбурга и Сысерти вызвала волну недовольства у жителей этих городов.