Тагильчанам рассказали, как будет выглядеть после ремонта площадь на улице Зари

Во встрече с жителями Вагонки принял участие глава города Владислав Пинаев. По его словам, в мэрию часто поступали жалобы на состояние площади. Тагильчане просили заменить сломанные плиты, поставить лавочки, убрать старые павильоны, а также организовать парковку. Мэр отметил, что все пожелания будут учтены.

Подрядчик восстановит покрытие пешеходной зоны, расширит и заасфальтирует проезд вдоль домов № 31, 33 по улице Зари, установит новые опоры наружного освещения, ограждения и дорожные знаки, а также будет выделено место для торговли продуктами подсобного хозяйства. Расширится и зелёная зона — газоны засеют травой, к уже растущим деревьям добавят кустарники.

Общая площадь благоустройства составит более 6 тысяч квадратных метров, стоимость реконструкции — свыше 19 млн рублей. Также глава города попросил жителей отнестись с понимание к тому, что работы начнутся уже в этом году.