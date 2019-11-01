В Екатеринбурге фотографии из морга публиковал экс-полицейский

Личность работника екатеринбургского морга, который выкладывал оскорбительные посты о покойниках в соцсетях, установлена, пишет Ура.ру.
Работником морга оказался бывший младший лейтенант полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина уже давно не работает в правоохранительных органах.
Гражданин с явно неадекватным поведением уже много лет никакого отношения к системе МВД не имеет. Еще в январе 2013 года его уволили из органов внутренних дел, пояснил Горелых.
В каком именно морге работает мужчина пока неизвестно. В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили, что проверили все морги города, но не нашли совпадений по фотографиям, выложенным в сети.
Вчера стало известно, что сотрудник морга выкладывает фотографии умерших. При этом он пишет оскорбительные комментарии к фото. К примеру, к снимку детского гроба: «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория».