В Екатеринбурге фотографии из морга публиковал экс-полицейский

Работником морга оказался бывший младший лейтенант полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина уже давно не работает в правоохранительных органах.

Гражданин с явно неадекватным поведением уже много лет никакого отношения к системе МВД не имеет. Еще в январе 2013 года его уволили из органов внутренних дел, пояснил Горелых.

В каком именно морге работает мужчина пока неизвестно. В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили, что проверили все морги города, но не нашли совпадений по фотографиям, выложенным в сети.