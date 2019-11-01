На Урале открывают новое СМИ со спонсорами из журналистского пула
Сегодня, 22:48ОбществоФото: pixabay.com
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Новый медиа-проект начнет работу с февраля, а его название раскроют 18 ноября, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Его создатель — экс-заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Дмитрий Соколов-Митрич. Он рассказал, что у проекта несколько инвесторов. Есть московские и региональные.
В сети появились слухи, что православный миллиардер, основавший телеканал «Царьград», Константин Малофеев станет спонсором нового федерального СМИ. Но эту информацию Дмитрий Соколов-Митрич опроверг.
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