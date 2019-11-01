В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан

На протяжении десяти лет Сергей Зобнин выходил на пробежки по городу босиком, в футболке и шортах. Зимой надевал ботинки.

В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили, что тело босоногого бегуна находится в морге, причину смерти не назвали. Екатеринбуржцу было около 60 лет.

Соседи мужчины рассказали, что он умер от инсульта еще 18 октября. К соседям обратились сотрудники похоронной службы с просьбой помочь найти родственников умершего, так как организовать похороны некому.

Бегуна Сергея Зобнина горожане называли Тарзаном. Известно, что раньше он работал в полиции, после выхода на пенсию нигде не работал, только бегал.