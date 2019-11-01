В Екатеринбурге умер босоногий бегун Тарзан

В Екатеринбурге умер бегун Сергей Зобнин. Как пишет Е1, его называли городской легендой.
На протяжении десяти лет Сергей Зобнин выходил на пробежки по городу босиком, в футболке и шортах. Зимой надевал ботинки.
В Управлении здравоохранения Екатеринбурга пояснили, что тело босоногого бегуна находится в морге, причину смерти не назвали. Екатеринбуржцу было около 60 лет.
Соседи мужчины рассказали, что он умер от инсульта еще 18 октября. К соседям обратились сотрудники похоронной службы с просьбой помочь найти родственников умершего, так как организовать похороны некому.
Бегуна Сергея Зобнина горожане называли Тарзаном. Известно, что раньше он работал в полиции, после выхода на пенсию нигде не работал, только бегал.
Бег помогает мне чувствовать себя живым и молодым. Я бегаю босиком, чтобы разминать нервные окончания на ногах, рассказал бегун The Village.