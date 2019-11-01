В Нижнем Тагиле двое мужчин в очках подозреваются в краже ноутбука за 70 тысяч рублей
Сегодня, 14:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает подозреваемых в краже ноутбука стоимостью 70 тысяч рублей, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел в начале октября в магазине электроники, расположенном на улице Фрунзе. В магазин пришли двое мужчин, один из которых отвлек продавца, а второй в этот момент снял с техники защитный замок. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили подозреваемых. Один из них был одет в пальто черного цвета и черную кепку. На втором — куртка и штаны черного цвета, темно-синяя кепка. На обоих были очки, мужчины худощавого телосложения, оба ростом выше среднего.
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Тагильчан, располагающих какими-либо сведениями о подозреваемых, просят позвонить по телефонам 8 (3435) 97-64-02 или 02.
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