В Нижнем Тагиле двое мужчин в очках подозреваются в краже ноутбука за 70 тысяч рублей

Инцидент произошел в начале октября в магазине электроники, расположенном на улице Фрунзе. В магазин пришли двое мужчин, один из которых отвлек продавца, а второй в этот момент снял с техники защитный замок. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Правоохранители изучили записи с камер наблюдения и установили подозреваемых. Один из них был одет в пальто черного цвета и черную кепку. На втором — куртка и штаны черного цвета, темно-синяя кепка. На обоих были очки, мужчины худощавого телосложения, оба ростом выше среднего.