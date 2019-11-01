В Нижнем Тагиле подведены первые итоги реализации нацпроекта БКАД

Это Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина и Челюскинцев. Работы велись с 15 мая по 11 октября.

Всего за шесть лет планируется привести в Нижнем Тагиле в порядок 125 автомагистралей протяженностью в 202 километра. Все они входят в состав Нижнетагильской агломерации. Выбор осуществлялся в зависимости от загруженности дорог, проезда по ним общественного транспорта, а также по степени износа.

Результаты видны всем жителям, Погода не радовала, но подрядчики достойно справились со своей задачей. Мы не подвели губернатора, благодаря которому попали в нацпроект, и тагильчанотметил глава города Владислав Пинаев.

Работы осуществляли два тагильских предприятия - МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис», а также пять компаний субподрядчиков.

Главным показателем успешной реализации проекта является ровная дорога без дефектов. 86% дорог города и пригорода к 2024 году должны соответствовать заявленному качеству. Весной показатель составлял всего 36%, но к октябрю он увеличился до 48%. Это на 4% больше, чем планировалось.