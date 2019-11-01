В Нижнем Тагиле у школ и детских садов установят 148 мусорных контейнеров
Сегодня, 12:20ОбществоФото: pixabay.com
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Вчера, 31 октября, администрация Нижнего Тагила разместила аукцион по поиску подрядчика для обустройства контейнерных площадок на территории муниципальных учреждений города. Начальная цена контракта — 3,1 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На территории городских учреждений появится 49 площадок для мусора, на каждой из которой будет по два, три или шесть контейнеров, всего 148 баков.
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Площадки установят у 22 детских садов: «Детство», «Академия детства», «Звёздочка», «Радость» и «Гармония». Новые контейнеры появятся у 26 школ: № 100, Центра образования № 1, Политехнической гимназии, Музыкальных школ № 2 и № 5, Художественной школы № 2, Спортивной школы № 4 и других, а также у филиала № 8 МБУК «Центральной городской библиотеки».
Дата проведения аукциона — 13 ноября. Срок выполнения договорных обязательств — до 31 декабря.
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