В Свердловской области МЧС переведено в режим повышенной готовности
Сегодня, 13:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 по 5 ноября МЧС в Свердловской области будет работать в режиме повышенной готовности, сообщается на сайте ведомства.
В МЧС на этот период сформированы мобильные группы, которые будут выезжать в места возможных происшествий, кроме того, сформирован график дежурства руководящего состава на весь период праздничных выходных.
МЧС будет держать на контроле работу объектов жизнеобеспечения, с гражданами будет проводиться разъяснительная работа, усилен контроль над частным сектором.
Напомним, минувшей ночью Свердловскую область засыпало снегом. Сообщений о серьезных ЧП не поступало. На дорогах региона работают 400 единиц снегоуборочной техники.
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