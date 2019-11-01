Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Сегодня, 19:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Верховный суд России ликвидировал движение «За права человека», основанное правозащитником Львом Пономаревым, пишет «Интерфакс».
Лев Пономарев заявил что, несмотря на решение суда, организация продолжит работу.
Иск о ликвидации движения «За права человека» в суд направил Минюст. Причиной стали неоднократные нарушения законодательства со стороны организации. В числе нарушений несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс, а также штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что движение является иностранным агентом.
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