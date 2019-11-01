Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Иск о ликвидации движения «За права человека» в суд направил Минюст. Причиной стали неоднократные нарушения законодательства со стороны организации. В числе нарушений несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс, а также штрафы Роскомнадзора за отсутствие указаний о том, что движение является иностранным агентом.