Власти Полевского «избавились» от свинокомплекса «Уральский»

Мощности предприятия перенесут на основную площадку свинокомплека — в Богдановиче. Дорожную карту предприятие пока не предоставило, однако обратилось за поддержкой в Министерство АПК региона. «Уральский» попросил поддержку в размере 300 миллионов рублей.

На деятельность ООО «Свинокомплекс «Полевской» жаловались жители муниципалитета и даже проводили пикет. Основной причиной недовольства является размещение отходов производства на полях, что является причиной неприятного запах. Кроме того, жители считают, что деятельность предприятия наносит урон экологии.