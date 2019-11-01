Власти Полевского «избавились» от свинокомплекса «Уральский»
Администрации Полевского удалось достигнуть договоренности с руководством свинокомплекса «Уральский» о переезде подконтрольного ему предприятия с территории муниципалитета, пишет «Правда УрФО».
Мощности предприятия перенесут на основную площадку свинокомплека — в Богдановиче. Дорожную карту предприятие пока не предоставило, однако обратилось за поддержкой в Министерство АПК региона. «Уральский» попросил поддержку в размере 300 миллионов рублей.
На деятельность ООО «Свинокомплекс «Полевской» жаловались жители муниципалитета и даже проводили пикет. Основной причиной недовольства является размещение отходов производства на полях, что является причиной неприятного запах. Кроме того, жители считают, что деятельность предприятия наносит урон экологии.
Напомним, в прокуратуру ранее обратились жители деревни Походилова. Они также жалуются на деятельность еще одного предприятия АПК — Свердловской птицефабрики. Поводом для обращения послужило размещение предприятием куриного помета близ населенного пункта.