Жители Нижнего Тагила могут выбрать объекты благоустройства на 2021 год

Общественные территории будут выбирать в два этапа. Сначала горожанам предложат список из ранее утвержденных вариантов, среди них должно определиться не менее пяти лидеров. Они будут включены в муниципальный перечень формирования комфортной городской среды и смогут получить финансирование из областной казны и из средств муниципалитета.