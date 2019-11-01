Жители Нижнего Тагила могут выбрать объекты благоустройства на 2021 год
Сегодня, 11:29ОбществоФото: TagilCity.ru
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Тагильчан приглашают принять участие в общественных обсуждениях по выбору территорий для благоустройства на 2021 год, сообщает мэрия Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Общественные территории будут выбирать в два этапа. Сначала горожанам предложат список из ранее утвержденных вариантов, среди них должно определиться не менее пяти лидеров. Они будут включены в муниципальный перечень формирования комфортной городской среды и смогут получить финансирование из областной казны и из средств муниципалитета.
Голосование будет проходить с 1 по 30 ноября, проголосовать можно на сайте мэрии или в соцсетях. В первом этапе принимают участие 17 площадок, среди них сквер за ДК «Юбилейный», благоустройство лесопарковой зоны «Пихтовые горы», сквер на проспекте Ленина, 46, Парк культуры и отдыха НТМК и другие.
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