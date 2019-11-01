Жители свердловской деревни жалуются на помет с птицефабрики
В Свердловской области жители деревни Походилова сообщают о неприятном запахе, возникающем, по их словам, из-за складирования помета местной птицефабрикой, информирует ОТВ.
Жители сообщают, что предприятие вывозит отходы производства на поля близ населенного пункта. Из-за этого в деревне стоит неприятный запах, а также загрязняются местные водоемы. Птицефабрика расположена в четырех километрах от деревни. Предприятию принадлежат два гектара полей, туда свозится помет еще с двух дочерних предприятий птицефабрики. По данному факту проводилась проверка Роспотребнадзора, однако нарушений выявлено не было.
На Свердловской птицефабрике сообщают, что помет, который свозится на поля, не представляет опасности.
На поля выводится органическое удобрение, которое прошло сертификацию. Соответственно все проверено на соли тяжёлых металлов, бактериологию, микробиологию, паразитологию. Нарушений нет,сказал корреспондентам ведущий инженер Свердловской птицефабрики Владимир Гриценко.
Жители деревни обратились в прокуратуру, по требованию надзорного ведомства птицефабрика должна наладить процесс утилизации отходов в соответствии с нормами.