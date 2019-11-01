Жители свердловской деревни жалуются на помет с птицефабрики

Жители сообщают, что предприятие вывозит отходы производства на поля близ населенного пункта. Из-за этого в деревне стоит неприятный запах, а также загрязняются местные водоемы. Птицефабрика расположена в четырех километрах от деревни. Предприятию принадлежат два гектара полей, туда свозится помет еще с двух дочерних предприятий птицефабрики. По данному факту проводилась проверка Роспотребнадзора, однако нарушений выявлено не было.