Астрологи рекомендуют некоторым знакам хорошо взвешивать свои решения 2 ноября

Некоторым знакам потребуется взвешивать свои решения 2 ноября, а другим предстоит очень сложный день.

Овен Тревожный день. Множество дел потребуют вашего внимания. Придется хорошо подумать, какие из них выполнить прямо сейчас, а какие отложить на потом. Берите ситуацию под свой контроль и не перекладывайте свои обязанности на коллег. Не переоценивайте свои силы и не берите на себя слишком много обязательств. Вероятны встречи с неприятными для вас людьми. Вечер лучше провести в одиночестве и хорошо отдохнуть. Телец Хороший день для тельцов. Получится осуществить множество планов. Попробуйте нестандартные подходы в решении повседневных задач. Вы будете быстро ориентироваться в ситуации и принимать верные решения. Обратите внимание на ваш рацион питания. Откажитесь от вредных продуктов, особенно жирной пищи. В вечернее время может ожидать множество неожиданных приглашений. Вам придется поломать голову, чтобы выбрать лучшее из них. Близнецы Представителям знака будет трудно определиться с выбором. Перед вами будут стоять вопросы, которые можно решить различными способами. Доверьтесь вашей интуиции, и не прогадаете. Попробуйте организовать коллег для выполнения совместных проектов. Ваши лидерские качества проявятся в полной мере. Не забывайте поддерживать организм в тонусе и займитесь спортом. Лучше всего собрать друзей и заняться командными играми. Рак Неудачный день. Вы будете рассеяны и забывчивы. Потеря документов или неточности в расчетах будут преследовать вас в течение дня. Лучше сосредоточьтесь на выполнении текущей несложной работы. Между вами и родными могут возникнуть недопонимания и ссоры. Не настаивайте на своем, лучше отложить разговор на другой день. Вечер рекомендуется провести в компании близких друзей. Лев Тяжелый день для львов. Утром будет преобладать влияние позитивных тенденций. Постарайтесь все важные дела решить в первой половине дня, а затем займитесь рутинной работой. Вероятны новые знакомства, в которых вам потребуется проявить качества, которых вы стыдитесь. В течение дня делайте перерывы и давайте отдохнуть организму, иначе могут обостриться хронические заболевания. В отношениях может появиться недопонимание и ссоры. Дева Потребуется сохранять самообладание, но день пройдет удачно. Лучше всего будет удаваться общение с окружающими. Постарайтесь проводить больше деловых встреч и переговоров. Не следует зацикливаться на стандартных решениях, лучше проявите фантазию. У дев, работающих в творческих профессиях, может появиться интересная перспектива. Займитесь здоровьем зубов и запланируйте прием к стоматологу. Ваша вторая половинка может поставить вас перед неприятным выбором. Попробуйте принять верное решение и сохранить прочность вашего союза. Весы День пройдет гладко. От вас не потребуется много усилий, чтобы справляться со своими обязанностями. Энергичность поможет выполнить задуманное раньше срока. У вас останется время на помощь вашим коллегам. Не требуйте от окружающих слишком многого и будьте терпеливы. Вечером можете попробовать себя в новых сферах деятельности. Скорпион Отличный день для представителей знака. Вас могут ожидать серьезные перемены в финансовом положении. Может решиться имущественный вопрос или вы получите выгодное деловое предложение. Хоть вы и останетесь довольны результатами вашего труда, но очень устанете. Рекомендуется запланировать хороший отдых, желательно на свежем воздухе. Стрелец Ваши возможности будут намного скромнее желаний. Постарайтесь трезво оценивать свои силы. Не лишним будет обратиться за советом к коллегам по работе и знакомым. После обеда постарайтесь заняться планированием. Можете сформировать свой бюджет на ближайшее время или расписать планы на отпуск. Уделите внимание коже. Возможно, вам не хватает витаминов в организме. Физические упражнения не рекомендуются. Вечер проведите без шумных компаний. Козерог Хорошее время для карьерного роста. У вас получится реализовать себя в рабочей деятельности. Коллеги будут восхищаться вашими результатами, а начальство может предложить новую должность или выписать премию. Удачный день для встреч со старыми знакомыми или дальними родственниками. Уделите им всё ваше свободное время. Можете спланировать совместное посещение развлекательных заведений. Водолей Неудачный день для водолеев. Настоятельно рекомендуется заниматься только личными проблемами и не думать о работе. Постарайтесь взять отгул или больничный. Если не получится, то как можно больше времени посвятите обычным несложным делам и не работайте с деньгами. Следите за вашим состоянием. У вас могут наблюдаться скачки давления. Рекомендуется отказаться от напитков, в которых содержится кофеин. Откажитесь от занятий спортом, а если планировали посетить тренажерный зал — откажитесь. Рыбы Прекрасно сложится рабочая обстановка. У вас получится находить общий язык даже с теми, с кем раньше не получалось выйти на контакт. Удачно могут пройти переговоры и сделки. Попробуйте больше посещать различных мероприятий по тренингам и бизнес-идеям. Вам может поступить предложение о смене рабочего места. Не спешите принимать решение, лучше отложите его на потом и хорошо обдумайте. Вечером организуйте романтическую встречу с вашей второй половинкой.

