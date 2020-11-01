Астрологи рекомендуют некоторым знакам хорошо взвешивать свои решения 2 ноября

Овен

Тревожный день. Множество дел потребуют вашего внимания. Придется хорошо подумать, какие из них выполнить прямо сейчас, а какие отложить на потом. Берите ситуацию под свой контроль и не перекладывайте свои обязанности на коллег. Не переоценивайте свои силы и не берите на себя слишком много обязательств. Вероятны встречи с неприятными для вас людьми. Вечер лучше провести в одиночестве и хорошо отдохнуть.