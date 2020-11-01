Нападение на сотрудника МВД и погибший в шахте. Итоги дня в Свердловской области

Жители Каменска-Уральского рассказали, что городская больница № 1 почти не принимает пациентов, так как большая часть медиков находится на больничном или карантине из-за коронавируса. Они утверждают, что персонал просят выходить на работу даже с коронавирусом при его течении в бессимптомной форме. Однако в больнице данную информацию опровергли, заявив, что экстренная медицинская помощь оказывается в штатном режиме. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе было развернуто 100 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Персонал регулярно обследуется. При выявлении положительного результата теста на инфекцию, медика немедленно отстраняют от работы.