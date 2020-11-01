Нападение на сотрудника МВД и погибший в шахте. Итоги дня в Свердловской области

Нападение на сотрудника МВД и погибший в шахте. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 18:39ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 1 ноября.

Жители Каменска-Уральского рассказали, что городская больница № 1 почти не принимает пациентов, так как большая часть медиков находится на больничном или карантине из-за коронавируса. Они утверждают, что персонал просят выходить на работу даже с коронавирусом при его течении в бессимптомной форме. Однако в больнице данную информацию опровергли, заявив, что экстренная медицинская помощь оказывается в штатном режиме. Кроме того, с 30 октября в первом корпусе было развернуто 100 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Персонал регулярно обследуется. При выявлении положительного результата теста на инфекцию, медика немедленно отстраняют от работы.

За сутки с 31 октября по 1 ноября в Нижнем Тагиле было подтверждено 24 случая заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии инфекция была выявлена у 2429 тагильчан. В Свердловской области за сутки коронавирус был подтвержден у 275 пациентов. В общей сложности инфекция выявлена у 36 487 человек. Из них 28 584 выздоровели, еще 777 — скончались.

В Нижнем Тагиле в отношении 35-летнего слесаря было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». По данным следствия, 19 сентября подозреваемый был остановлен сотрудниками ГИБДД. Было установлено, что он нетрезв. В результате он был доставлен в отдел МВД. Мужчина там начал вести себя агрессивно. Он ударил в нос головой одного из стражей правопорядка. На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства для передачи дела в суд.

Накануне спасатели МБУ «Центр защиты населения» под поселком Уралец достали тело погибшего дайвера. Он был эвакуирован из старой заброшенной шахты с глубины 10 метров. Под землей расстояние составило около 500 метров и по лесу до автомобиля скорой помощи еще 500 метров. Отмечается, что мужчина погиб от остановки сердца. В Следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила инициировали проверку.

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