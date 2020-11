Слесарю из Нижнего Тагила грозит до 10 лет за удар головой в нос сотруднику МВД

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело против 35-летнего слесаря по факту насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

По данным следствия, 19 сентября подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД. Он оказался пьяным, его доставили в отдел МВД. Там мужчина стал вести себя агрессивно, он ударил головой в нос одного полицейского, в результате этого стражу порядка был причинен легкий вред. Следственный отдел по Дзержинскому району возбудил против мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, для того, чтобы передать материалы в суд. Напомним, в Екатеринбурге на мужчину завели уголовное дело после того, как он ткнул полицейскому пальцем в глаз. Ткнул в глаз полицейскому: на жителя Екатеринбурга завели уголовное дело

