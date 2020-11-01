Слесарю из Нижнего Тагила грозит до 10 лет за удар головой в нос сотруднику МВД

Следственный отдел по Дзержинскому району возбудил против мужчины уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства, для того, чтобы передать материалы в суд.