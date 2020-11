Тайна «фекального фонтана» и бесконечные очереди. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Рассказываем главные события уходящей недели для Нижнего Тагила.

На этой неделе завершилась прокурорская проверка по «фекальному фонтану» в Черноисточинске. Установлено, что сливы в ручей Безымянный осуществлял «Водоканал-НТ». У организации есть разрешение на это, однако сброс производился с нарушениями. Труба «Водоканала» была установлена дальше точки сброса на несколько сот метров, кроме того, выявлено превышение нормативов допустимых сбросов. При проверке «фекального фонтана» в Черноисточинске выявили нарушения «Водоканала» Еще один экологический вопрос озаботил жителей Баранчинского. Они выступают против строительства медного рудника компании «Святогор», входящей в холдинг УГМК. На этой неделе представители холдинга встретились с садоводами и жителями Баранчи. На встрече был решен ряд вопросов, так, территорию выработки сдвинут от садов еще на 500 метров. Также были даны разъяснения о сбросе сточных вод — слив в водоемы не предполагается, вода будет запускаться обратно в цикл. Общественные слушания по проекту назначены на 3 ноября. На встрече жителей Баранчинского с УГМК решили вопрос об изменении проекта карьера Нижний Тагил продолжает будоражить «коронавирусная» повестка. Ежедневно в соцсетях появляются жалобы на очереди в поликлиниках. Тагильчане говорят, что приема приходится ждать по пять часов, а очереди у кабинетов терапевта — по 30-50 человек. Жители Нижнего Тагила рассказали об очередях по 50 человек в поликлиниках Очередной повод для жалоб в соцсетях — «неприятное» соседство в новостройках. Там до 25% квартир выделяется воспитанникам детских жомов. При покупке квартиры, часто в ипотеку, горожане не знают, кто окажется их соседом. Так произошло с жителями дома на Тимирязева. Тагильчане пишут, что за год воспитанники детдомов превратили новый дом «в помойку». Неадаптированные к социуму ребята, по словам соседей, пью, дебоширят, курят в подъезде, мусорят и не реагируют на замечания. «Сиротские общины». Почему тагильчане возмущены соседством с бывшими детдомовцами? Сегодня в России отмечается День судебного пристава. Мы взяли интервью у Ирины Афанасьевой — старшего судебного пристава Дзержинского отделения ФССП. Она рассказала о сложностях работы, о растущем числе должников по алиментам и поделилась секретами семейного счастья. «Давайте учиться понимать друг друга». Как работают судебные приставы Нижнего Тагила

