Установивший приложение екатеринбуржец лишился 500 тысяч рублей

Потерпевший обратил внимание на то, что с его счета перечислено 92 тысячи рублей, однако звонившая убедила его в том, что деньги переведены на резервный счет, открытый на его имя. Мошенница попросила мужчину перевернуть телефон экраном вниз. Он согласился, но периодически приподнимал экран. При этом он видел подозрительные операции в телефоне. Через некоторое время аферистка отключилась от разговора.