Установивший приложение екатеринбуржец лишился 500 тысяч рублей

Еще один житель Екатеринбурга стал жертвой аферистов, которые представляются сотрудниками банка, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

32-летнему мужчине позвонила женщина и сказала, что на него хотят оформить кредит на 150 тысяч рублей. По ее словам, чтобы прекратить оформление, мужчине нужно установить специальное приложение. Все остальные операции «специалисты службы безопасности» проведут сами дистанционно. Потерпевший обратил внимание на то, что с его счета перечислено 92 тысячи рублей, однако звонившая убедила его в том, что деньги переведены на резервный счет, открытый на его имя. Мошенница попросила мужчину перевернуть телефон экраном вниз. Он согласился, но периодически приподнимал экран. При этом он видел подозрительные операции в телефоне. Через некоторое время аферистка отключилась от разговора. После этого мужчина позвонил в службу поддержки банка, там ему сказали, что помимо суммы, которую сняли с его карты, на него оформили кредит в размере 409 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 501 тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Напомним, пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более четырех миллионов рублей. Пенсионерка из Екатеринбурга перевела на «страховой» счет более 4 миллионов рублей

