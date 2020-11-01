В России упростили порядок оформления пособия на детей с трех до семи лет

В России упростили порядок оформления пособия на детей с трех до семи лет

Сегодня, 17:30ОбществоPhoto: pixabay.com
С 1 ноября упрощается порядок получения пособия с трех до семи лет для малообеспеченных семей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, чтобы оформить выплаты теперь не обязательно предоставлять сведения об алиментах. Государственные органы будут получать их самостоятельно посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, введение ежемесячных выплат для малоимущих семей предложил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года. Позднее был разработан упрощенный порядок выплат. В результате подавшие заявления семьи начали получать выплаты с 1 января 2020 года. Сумма пособия составляет 50% от прожиточного минимума в регионе.

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