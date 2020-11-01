В России упростили порядок оформления пособия на детей с трех до семи лет

Напомним, введение ежемесячных выплат для малоимущих семей предложил президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года. Позднее был разработан упрощенный порядок выплат. В результате подавшие заявления семьи начали получать выплаты с 1 января 2020 года. Сумма пособия составляет 50% от прожиточного минимума в регионе.