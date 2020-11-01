Жители Нижнего Тагила смогут увидеть в небе МКС

МКС обычно видно каждый месяц в течение недели, правда поочередно: один месяц утром, один месяц по вечерам. В начале ноября МКС будет наблюдаться в юго-восточной части по утрам с 5.00 до 6.00. Этими утрами МКС можно наблюдать рядом с планетой Венерой. Венеру сложно спутать с каким-либо другим объектом, так как она является самым ярким объектом на небе после Луны. МКС уступает по яркости Венере до 10 раз, но она будет ярче Юпитера и Марса, которые сейчас наблюдаются по вечерам и ночью,рассказал Владилен Санакоев.