Жители Нижнего Тагила смогут увидеть в небе МКС

Жители Нижнего Тагила смогут увидеть в небе МКС

Сегодня, 12:40ОбществоPhoto: pixabay.com
По утрам с конца октября по 8 ноября можно будет наблюдать полеты МКС над Уралом. Об этом TagilCity.ru сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По его словам, полеты международной космической станции будут проходить рядом с яркой планетой Венерой.

Полеты лучше всего наблюдать в юго-восточной части неба. Ближе всего Венера и МКС окажутся 2 ноября в 5.24.

МКС обычно видно каждый месяц в течение недели, правда поочередно: один месяц утром, один месяц по вечерам. В начале ноября МКС будет наблюдаться в юго-восточной части по утрам с 5.00 до 6.00. Этими утрами МКС можно наблюдать рядом с планетой Венерой. Венеру сложно спутать с каким-либо другим объектом, так как она является самым ярким объектом на небе после Луны. МКС уступает по яркости Венере до 10 раз, но она будет ярче Юпитера и Марса, которые сейчас наблюдаются по вечерам и ночью,рассказал Владилен Санакоев.

Напомним, в конце сентября на МКС обнаружили утечку воздуха в служебном модуле «Звезда». Ситуация не представляла опасности для жизни и здоровья экипажа.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
МКСНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы