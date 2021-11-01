187 екатеринбуржцев оштрафованы в выходные за отсутствие масок в магазинах

187 протоколов об административном правонарушении за отсутствие масок в торговых центрах и магазинах составлены за 30 и 31 октября в Екатеринбурге.

Нарушителям грозит штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. Также в минувшие выходные были проведены рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Результаты показали, что в основном пассажиры соблюдают такие противоэпидемиологические меры, а тем, кто отказывается надеть маски, также грозят штрафы, пишет Ура.ру. Напомним, рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в Нижнем Тагиле с 30 октября по 7 ноября. Прежде всего, будет проверяться наличие масок в общественном транспорте. Рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в выходные в Нижнем Тагиле

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