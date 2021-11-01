187 екатеринбуржцев оштрафованы в выходные за отсутствие масок в магазинах

187 екатеринбуржцев оштрафованы в выходные за отсутствие масок в магазинах
187 екатеринбуржцев оштрафованы в выходные за отсутствие масок в магазинах
Сегодня, 17:20ОбществоФото: 1MI
187 протоколов об административном правонарушении за отсутствие масок в торговых центрах и магазинах составлены за 30 и 31 октября в Екатеринбурге.

Нарушителям грозит штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей.

Также в минувшие выходные были проведены рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Результаты показали, что в основном пассажиры соблюдают такие противоэпидемиологические меры, а тем, кто отказывается надеть маски, также грозят штрафы, пишет Ура.ру.

Напомним, рейды по несоблюдению антиковидных мер пройдут в Нижнем Тагиле с 30 октября по 7 ноября. Прежде всего, будет проверяться наличие масок в общественном транспорте.

Материалы по теме:
полицияштрафырейдыЕкатеринбургкоронавирусмедицинские маски
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы