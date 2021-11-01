«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

Сегодня меня не пустили в «Детский мир» за питанием ребенку, я кормлю грудью. Сказали, доказать справкой. Никто не смог объяснить: как именно и от какого врача должна быть эта справка. Терапевт? Гинеколог? Или я должна пройти особую медкомиссию? И как мне получить эту справку, находясь с ребенком с 7.00 до 20.00 ежедневно в рабочие дни? задается Мария в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.