«Где логика» и «Полный аут»: где и как проверяют QR-коды в Нижнем Тагиле

27 октября 2021 года вышел указ главы Свердловской области Евгения Куйвашева о введении QR-кодов. Вход в ТЦ, общепиты, фитнес-клубы и в другие общественные места доступны только для привитых или переболевших граждан. 30 и 31 октября редакция TagilCity.ru побывала в «чистых зонах» и узнала, как соблюдаются антиковидные меры в Нижнем Тагиле.
Введение в Свердловской области COVID-free-зон в ответ на существенный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направлено исключительно на сбережение здоровья и жизней жителей Среднего Урала. По пути применения этой меры профилактики пошли многие регионы страны, сообщает правительство Свердловской области.
31 октября попасть в один из самых крупных ТРЦ Тагила DEPO могут только привитые или переболевшие тагильчане. Корреспондент TagilCity.ru сообщил, что сотрудник охраны на входе сканирует QR-код и спрашивает дату рождения, чтобы сверить с полученным результатом.
У родственника нашего корреспондента QR-код не считывался в других общественных местах, хотя прививка была поставлена в мае этого года. При его предъявлении в магазинах, например, просили показать подтверждающие документы о вакцинации. В ТРЦ «Депо» на это не обратили внимания.
У мамы ничего не спросили: или код не считался и охранник забил, или вдруг код стал работать через час после посещения соседних мест.
30 октября в ТЦ «Александровский пассаж» на входе проверили QR-код, но паспорт для подтверждения личности не потребовали. Посетителей без прививок, со слов корреспондента, не пускают даже к банкоматам.
Торговый центр «Феникс» на Фрунзе, 56 корреспондент TagilCity.ru посетил 30 октября. Без QR-кода можно зайти лишь в магазин «Перекресток». В остальных торговых точках требуют документы. Так, в магазине «Галамарт» на входе проверили QR-код и паспорт. В магазинах техники «Эльдорадо» и DNS без QR-кодов не пропускают забрать даже заказанный и оплаченный товар.
Однако в гипермаркет одежды «Планета» корреспондента пропустили просто так, когда она сказала, что QR-кода нет.
30 октября в ТЦ «Мегамарт» на Фрунзе, 13 вход открыт лишь покупателям с QR-кодами. На входной двери торгового центра висит объявление с номером телефона. По нему звонят покупатели без QR-кода для получения заказа из магазина «М.Видео».
При этом охранник не пропускает людей даже к банкоматам, которые находятся в холле. Стоит отметить, что там находится единственный банкомат «СКБ-банка» на Вые, ближайший расположен в центре города на Ленина, 36, говорит проживающий в этом районе корреспондент TagilCity.ru.
А вот 30 октября в торговом центре «Ленинский» на Красноармейской, 79 QR-код у журналиста не спросили. Здесь расположены строительный магазин «СОМ», гипермаркет одежды «Планета», компания «АСМ-мебель». Даже в парикмахерской «Чио Чио» у клиентов не спросили документы, хотя объявление о том, что их надо предъявить, висело на входе.
В ТЦ «Заря» на Вагонке 30 октября, в первый день ограничений, соблюдались все предписанные меры. Был открыт только один вход из четырех. Сотрудник проверял QR-код и просил посетителей надеть маски.
Однако 31 октября ближе к вечеру пропускную систему как будто отменили. По-прежнему был открыт только один вход, но за стойкой с кучей листовок о коронавирусе никого не было. Да и сами продавцы магазина одежды и обуви «МегаПланета», расположенного на втором этаже ТЦ, ходили без масок.
Как рассказала редакции TagilCity.ru одна из продавцов торговых точек на первом этаже Мария, в первый день все боялись проверок и штрафов:
Вчера был полный аут! Толпа народа, все кричат, толкаются, ругаются, что их не пускают. Мы в масках, перчатках, с телефонами на готове, чтобы считывать коды. Все знали, что будут проверять полицейские и СЭС, причем под видом обычных покупателей. А сегодня нам дали информацию, что проверки могут быть только утром и днем. Вот ближе к вечеру все и расслабились.
В ТЦ «Кировский» вход на первый этаж свободный, QR-код требуют предъявить только при входе на второй этаж, где расположены магазины одежды.
Стоит стол, и мужчина с женщиной сверяют данные. Паспорта не просят,говорить источник редакции TagilCity.ru.
В ТЦ «Тагилстроевский» также не попасть без свидетельства о вакцинации.
В торговом центре «Кит» висит объявление о проверке QR-кодов. Хозяйка кофейни «Бодрый день» Елена говорит, что заказать напиток можно по телефону, сотрудники вынесут его ко входу.
Читательница TagilCity.ru Оксана 30 октября сообщила, что в КРЦ «Россия» введен «пропускной режим». Ее слова подтвердили и сотрудники ресторана «Ем сам».
Бедные арендаторы. В торговые точки тоже охранник не пускает, но запрещен вход в кинотеатр, а не в Fix Price и т. д., пишет женщина в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
На входе в ТЦ «Квадрат» проверяют QR-код и паспорт.
У Дворца молодежи в ТЦ «Квадрат» предъявила код, но не пустили, так как не было паспорта. Просто гуляли с детьми, решили зайти в «Пятерочку» за хлебом, сообщает читательница в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
Вход в ТЦ «Реал» закрыт для непривитых посетителей.
В торговом центре «Реал» и маски спросили, и QR-код, и паспорт. Многих не пускают без паспорта, хотя код показывают, пишет Татьяна в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
Редакция TagilCity.ru посетила торговый центр «Спутник» на Вагонке 31 октября. При входе висит объявление, что требуется контролер для проверки QR-кодов, пока что вход для посетителей свободен.
В «Бургер кинг» в ТЦ «Александровский пассаж» и на ул. Аганичева, 18а не попасть без свидетельства о вакцинации. Еду можно заказать навынос через мобильное приложение. Для выдачи в тамбуре торгового центра поставили стол, куда выносят заказы.
На Вые забрать заказ можно через окно выдачи автозаказов.
В KFC в гипермаркете «Лента» на Уральском проспекте, 75 редакции TagilCity.ru ответили, что заказать еду можно только навынос. Для этого установлена выносная касса. Сделать заказ можно b через приложение.
На Свердловском шоссе у «Депо» заказ KFC можно забрать в окне выдачи автозаказов.
Отдохнуть в ресторанах «Ем сам» теперь могут только переболевшие или привитые тагильчане. Для жителей без QR-кода доступны доставка еды или самовывоз. Заказать блюда можно в мобильном приложении или по телефону.
На входной двери «Небара», в котором находится ночной клуб, караоке и ресторан, висит объявление о проверке QR-кодов.
Без QR-кода в пиццерии «Ням-ням» не продают даже пиццу навынос, сообщает корреспондент редакции TagilCity.ru.
Согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вход в кинотеатры свободен только для привитых граждан. В кинотеатре «Родина» на проспекте Ленина, 57 сразу несколько охранников проверяют необходимые документы.
Желающие посмотреть фильм на большом экране есть, но некоторые посетители уходят, узнав, что в кино пускают только по QR-кодам.
В кинотеатр, расположенный в ТРЦ «Депо» можно пройти только с наличием свидетельства о вакцинации. Посмотреть фильм в КРЦ «Россия» также можно только с QR-кодом.
Вход в фитнес-центры и спортивные клубы теперь закрыты для посетителей без QR-кодов. Читатели TagilCity.ru сообщают, что в спортивные секции запускают только детей и привитых от коронавируса родителей.
В бассейн ребенка отводила, и не пустили взрослого, сообщает Марина в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
Объявления о введении QR-кодов с 30 октября висят на входной двери фитнес-клуба «Bright fit» на улице Горошникова, 9. Без прививки, по информации источника редакции TagilCity.ru, с 30 октября не пустят в ФОК «Президентский» и в ФОК «Уралец» на ГГМ.
Для тагильчан, поставивших прививку, вход в общественные места не становится проблемой. Однако просьба предъявить паспорт для подтверждения личности становится неожиданностью.
Наличие кода обязательно, при чем здесь паспорт? Мы не обязаны предоставлять его каждому встречному, пишет женщина в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
Указ губернатора Свердловской области от 27 октября 2021 года гласит, что с 30 октября лица, достигшие 18 лет, вместе с QR-кодом должны предъявить документ, удостоверяющий личность.
Все принимаемые по решению оперштаба документы, в том числе поправки в указ о зонах свободных от COVID-19, проходят тщательную проверку. Внутреннюю экспертизу нормативных правовых актов Свердловской области и их проектов проводят государственные органы в пределах своих полномочий. Такие решения — это результат детальной межведомственной и экспертной проработки, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Некоторые жители города не ставят прививку по уважительной причине. Так, читательница TagilCity.ru, которая кормит ребенка грудью, не смогла 30 октября купить детское питание в магазине «Детский мир» на ул. Карла Маркса, 1.
Сегодня меня не пустили в «Детский мир» за питанием ребенку, я кормлю грудью. Сказали, доказать справкой. Никто не смог объяснить: как именно и от какого врача должна быть эта справка. Терапевт? Гинеколог? Или я должна пройти особую медкомиссию? И как мне получить эту справку, находясь с ребенком с 7.00 до 20.00 ежедневно в рабочие дни? задается Мария в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.
Тагильчане пишут, что в некоторых местах не проверяют коды, таким образом, непривитые и привитые горожане все равно оказываются в одном помещении.
Магазин «Строитель» на Дзержинского. На входе стоят два человека и проверяют, зато в МФЦ зашли в этот день, — народу человек 20 — и никто ничего не проверяет. Где логика? пишет женщина в комментариях к посту TagilCity.ru в Instagram.