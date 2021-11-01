На Урале водителям платят одну из самых низких зарплат в России

Как сообщает «КП-Екатеринбург», средний доход таксиста на Урале составляет 81 тысячу рублей, водителям самосвала предлагают 90,2 тысяч рублей в месяц, грузового транспорта — 80,3 тысяч.
При этом водителей стало требоваться больше, чем в 2019 году.
Средняя зарплата водителей в России составляет 67,7 тысяч рублей. Самую большую предлагают в Тыве (94 тыс.), Якутии (92,9 тыс.) и Магаданской области (92,3 тыс.).
Для исследования HeadHunter проанализировал 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года.