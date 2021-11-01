На Урале водителям платят одну из самых низких зарплат в России

На Урале водителям платят одну из самых низких зарплат в России
На Урале водителям платят одну из самых низких зарплат в России
Сегодня, 13:57ОбществоФото: pixabay.com
По данным исследования сервиса HeadHunter, Свердловская область заняла 72-ю строчку в рейтинге зарплат водителей. Их средняя зарплата в регионе составляет 56,8 тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», средний доход таксиста на Урале составляет 81 тысячу рублей, водителям самосвала предлагают 90,2 тысяч рублей в месяц, грузового транспорта — 80,3 тысяч.

При этом водителей стало требоваться больше, чем в 2019 году.

Средняя зарплата водителей в России составляет 67,7 тысяч рублей. Самую большую предлагают в Тыве (94 тыс.), Якутии (92,9 тыс.) и Магаданской области (92,3 тыс.).

Для исследования HeadHunter проанализировал 300 тысяч вакансий водителей, открытых в России с января 2021 года.

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