Почти на 3 года осужден задавивший на трамвайных путях отца и сына екатеринбуржец

2 года и 10 месяцев колонии-поселения получил водитель, который задавил на автомобиле отца и 6-летнего сына на трамвайных путях в Екатеринбурге. Гособвинитель просил назначить ему 5,6 лет лишения свободы.

Авария произошла 14 декабря 2020 года. Обвиняемый ехал на «Ладе» по улице Техническая с превышением скорости, при этом на дороге был гололед. Мужчина не справился с управлением и выехал на трамвайные пути, где наехал на пешехода и его 6-летнего сына. В результате отец скончался на месте аварии, а ребенок через месяц в больнице. Обвиняемый признал свою вину. Помимо лишения свободы он на три года лишен прав. Кроме того суд частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Напомним, к 8,5 годам колонии и 2 миллионам выплат за моральный вред приговорен виновник смертельного ДТП в Нижнем Тагиле. Массовое ДТП произошло у кинотеатра «Красногвардеец» 3 октября 2020 года. Пьяный водитель без прав врезался на перекрестке в несколько машин, а затем снес забор и влетел в толпу пешеходов. В результате одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. К 8,5 годам колонии и 2 млн выплат приговорен виновник смертельного ДТП в Тагиле

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