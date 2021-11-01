Признания изнасилованных школьниц и толпа с битами. Итоги дня в Свердловской области

Изнасилованные на вписке школьницы из Екатеринбурга рассказали свою версию произошедшего. При этом их показания в чем-то расходятся, а в чем-то совпадают. Одна из них утверждает, что молодые люди знали об их возрасте, и девочки поехали на квартиру не представляя, что им предстоит сексуальная связь. Однако другая школьница пояснила, что им изначально было предложено по пять тысяч рублей за сексуальные утехи, при этом подозреваемые «насиловали» их по очереди. Обе девочки сознались, что уже живут половой жизнью, анкету одной из них обнаружили на сайте интимных услуг. Теперь молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.