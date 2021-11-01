В Ингушетии зафиксированы самые высокие показатели безработицы

В регионах РФ показатели безработицы безработицы летом текущего года составил 4,6%, что на 1,7% п. п. ниже, чем пиковое значение в третьем квартале прошлого. Самые высокие показатели безработицы в Ингушетии, а самые низкие — в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

После 2020 года, когда экономика упала во всем мире, в текущем году множество экономических показателей в РФ продемонстрировали благоприятную динамику. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости». На основании результатов рейтинга, в 44 регионах России уровень безработицы меньше, чем в среднем по РФ. В 8 субъектах страны она ниже 3%, еще в 20 — на уровне 3-4%. В конце рейтинга расположены 8 регионов, где безработица превышает 10%. Самый низкий показатель в Санкт-Петербурге, 1,9%. На втором месте ЯНАО — 2%. На третьем — Москва с 2,5%. Далее следует Ханты-Мансийский автономный округ, Югра, 2,5% и Татарстан с 2,6%. В Ингушетии ситуация с занятостью сложнее. Там безработица находится на уровне 30,5%. Перед Ингушетией расположен Дагестан с 14,9%. В Тыве 14%, в Северной Осетии (Алании) 13,2%, в Карачаево-Черкесской республике — 12,8%, в Чечне — 12,8%, в Республике Алтай — 10,7%, в Кабардино-Балкарии — 10,3%.

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