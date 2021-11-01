В России в первый раз проходит конкурс студенческих команд «Лучник Future»

В России в первый раз проходит конкурс студенческих команд «Лучник Future»
В России в первый раз проходит конкурс студенческих команд «Лучник Future»
Сегодня, 16:53ОбществоФото: luchnik.ru
В Российской Федерации впервые проходит конкурс студенческих команд в области развития общественных связей «Лучник Future».

На конкурсе учащиеся высших учебных заведений смогут представить свои решения конкретной PR-задачи от бизнес-партнеров проекта. Собственные кейсы представят наиболее крупные российские фирмы и общественные структуры. Их планируется в ближайшем будущем воплотить в жизнь. Об этом информирует newsnn.ru.

Поучаствовать в конкурсе есть возможность у студентов, обучающихся менеджменту компаний, рекламе, связям с общественностью и маркетингу. Сам конкурс пройдет в три этапа с октября нынешнего года по февраль следующего года. Судьями конкурса выступят бизнес-партнеры мероприятия. Здесь имеются в виду организации, представившие свои кейсы для решения. Студенты примут участие в конкурсе бесплатно.

Авторы лучших работ будут приглашены компаниями для дальнейшего взаимодействия и интеграции решения в реальную деятельность. Победители получат статуэтку — высший приз «Лучника Future».

Учредила конкурс дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Его оператором значится коммуникационная группа JAMP.

Развитие сообщества молодых профессионалов в области общественных связей остается важной задачей на будущее, а оно создается уже сегодня. «Лучник Future» превратится в социальный лифт для талантливых молодых людей и локомотив для конкурса в целом, уверена исполнительный директор национальной премии Надежда Явдолюк.

По словам исполнительного директора конкурса Юлии Моховой, для России конкурс студенческих команд «Лучник Future» станет беспрецедентным.

«Лучник Future» возник под брендом популярной и заслуженной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Ей в 2021 году уже четверть века. В планах у организаторов — превратить «Лучник Future» в достойного преемника традиций. Конкурс ставит перед собой важнейшую задачу по поиску молодых дарований и превращения их в ярких представителей отрасли, заявила Юлия Мохова.

Добавим, что информационным партнером конкурса стал холдинг 1MI.

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