В России в первый раз проходит конкурс студенческих команд «Лучник Future»

Поучаствовать в конкурсе есть возможность у студентов, обучающихся менеджменту компаний, рекламе, связям с общественностью и маркетингу. Сам конкурс пройдет в три этапа с октября нынешнего года по февраль следующего года. Судьями конкурса выступят бизнес-партнеры мероприятия. Здесь имеются в виду организации, представившие свои кейсы для решения. Студенты примут участие в конкурсе бесплатно.