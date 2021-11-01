Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях

Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях
Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях
Сегодня, 16:33ОбществоФото: 1MI
23-летнюю вебкам-модель, которая заявила об изнасиловании в Екатеринбурге, затравили в Instagram. Об этом она заявила в сториз на своей личной странице.

У меня в директе открылся какой-то портал в ад. Люди пишут гадости, я не могу физически отвечать и нет эмоционального ресурса, чтобы это читать, говорит потерпевшая.

Также она выложила скрин директа, где ее оскорбляют и предлагают сексуальную связь.

Напомним, 23-летняя студентка из Екатеринбурга заявила в полицию, что ее изнасиловал в парке имени Павлика Морозова неизвестный, угрожая ножом, а затем увез в гостиницу и продолжил сексуальное насилие. Однако в правоохранительных органах, по словам девушки, ее приняли за проститутку. Позже ее фотографии и видеозаписи были обнаружены на интим-сайте вебкам-моделей.

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Екатеринбург
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