Заявившую об изнасиловании вебкам-модель из Екатеринбурга затравили в соцсетях

23-летнюю вебкам-модель, которая заявила об изнасиловании в Екатеринбурге, затравили в Instagram. Об этом она заявила в сториз на своей личной странице.

У меня в директе открылся какой-то портал в ад. Люди пишут гадости, я не могу физически отвечать и нет эмоционального ресурса, чтобы это читать, говорит потерпевшая. Также она выложила скрин директа, где ее оскорбляют и предлагают сексуальную связь. Напомним, 23-летняя студентка из Екатеринбурга заявила в полицию, что ее изнасиловал в парке имени Павлика Морозова неизвестный, угрожая ножом, а затем увез в гостиницу и продолжил сексуальное насилие. Однако в правоохранительных органах, по словам девушки, ее приняли за проститутку. Позже ее фотографии и видеозаписи были обнаружены на интим-сайте вебкам-моделей. Анкету на сайте вебкам-моделей опубликовала жертва изнасилования в Екатеринбурге

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter