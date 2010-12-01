2 декабря период сильных снегопадов заканчивается

Такие прогнозы делает Свердловский Гидрометцентр. По их данным, к 4 декабря станет теплее, а к 5-му столбик термометра может подняться до нулевых отметок. Продолжительные, почти непрерывные снегопады, прошедшие в период 25 ноября - 1 декабря, принесли Нижнему Тагилу 115% от месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова, по данным на 1 декабря составляет в Нижнем Тагиле 27 сантиметров. При этом, сегодня утром был снегопад, необычный для таких, как сегодня температурных режимов. Не смотря на мороз, снег падал крупными пушистыми хлопьями, более характерными для теплой погоды. Синоптики Свердловского Гидрометцентра объясняют это тем, что Нижний Тагил находился на границе контрастных температур: на севере Среднего Урала было – 30, а в Челябинской области – почти плюсовые температуры.