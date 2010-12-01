«Евросеть» назначила Ивана Охлобыстина креативным директором
«Евросеть», крупнейший сотовый ритейлер России, назначила креативным директором актера и режиссера Ивана Охлобыстина.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. На посту креативного директора Охлобыстин будет отвечать за разработку рекламных кампаний «Евросеть» и сотрудничество с основными производителями мобильных телефонов. В компании отметили, что 6 декабря Охлобыстин начнет рабочий день в одном из салонов «Евросети». Как заявил сам Охлобыстин, «совместными усилиями с компанией «Евросеть» мы перевернем представления людей о возможностях информационных технологий».
Охлобыстин снялся во множестве фильмов (среди последних ролей - участие в «Generation П» по роману Пелевина), а также известен как исполнитель роли доктора Быкова в сериале «Интерны». В настоящее время под управлением «Евросети» находятся около четырех тысяч точек продаж более чем в 1200 городах России.
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