«Евросеть» назначила Ивана Охлобыстина креативным директором

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. На посту креативного директора Охлобыстин будет отвечать за разработку рекламных кампаний «Евросеть» и сотрудничество с основными производителями мобильных телефонов. В компании отметили, что 6 декабря Охлобыстин начнет рабочий день в одном из салонов «Евросети». Как заявил сам Охлобыстин, «совместными усилиями с компанией «Евросеть» мы перевернем представления людей о возможностях информационных технологий».