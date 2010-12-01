Глава ФСКН потребовал сделать Нижний Тагил городом, «свободным от наркотиков»

Об этом сегодня на совещании Государственного антинаркотического комитета сообщил его председатель, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России Виктор Иванов. «Нижний Тагил в последнее время стал широко известен в связи с нашумевшим делом главы фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова», - сказал он. Иванов считает, что в связи с этим руководителям всех уровней в регионе «надо сосредоточить усилия и сделать для начала хотя бы этот один город свободным от наркотиков».