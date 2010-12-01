Глава ФСКН потребовал сделать Нижний Тагил городом, «свободным от наркотиков»
Власти Свердловской области после истории с делом Егора Бычкова должны уделить особое внимание борьбе с наркотиками в Нижнем Тагиле.
Об этом сегодня на совещании Государственного антинаркотического комитета сообщил его председатель, глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России Виктор Иванов. «Нижний Тагил в последнее время стал широко известен в связи с нашумевшим делом главы фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова», - сказал он. Иванов считает, что в связи с этим руководителям всех уровней в регионе «надо сосредоточить усилия и сделать для начала хотя бы этот один город свободным от наркотиков».
Председатель ГАК попросил губернатора Свердловской области Александра Мишарина провести специальное заседание региональной антинаркотической комиссии по проблеме наркомании в Нижнем Тагиле и «представить по итогам заседания проект решений для утверждения на очередном заседании Государственного антинаркотического комитета". По данным Иванова, в Нижнем Тагиле из 370 тысяч жителей ежегодно умирает до 400 человек в возрасте от 15 до 35 лет, «что обусловлено высочайшим уровнем спроса на наркотики и количеством наркозависимых».
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