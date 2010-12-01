Государственные СМИ будут распроданы

Об этом заявил во вторник помощник президента Аркадий Дворкович, сообщает «Интерфакс». «Сейчас это бессмысленная трата денег. Они подлежат продаже, но сроки пока не установлены», - заявил чиновник. Ранее президент России Дмитрий Медведев, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию, отметил, что госорганы не должны быть владельцами «заводов, газет, пароходов». По мнению президента, органам власти должно принадлежать лишь то имущество, которое им необходимо для выполнения своих обязанностей, а иное должно приватизироваться. «Соответствующие решения надо принять и на региональном, и на местном уровне», - сказал Медведев.