Игра в снежки в Лейпциге переросла в массовую драку
1 декабря 2010, 17:19ОбществоАнка
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В Лейпциге невинная игра в снежки переросла в массовую драку с участием более 500 человек.
Сначала в снежки играли 40 человек, однако число участвующих в забаве стремительно росло, страсти накалились: в результате, в ход пошли снежки с небольшими камнями, а затем уже просто камни, пивные бутылки и петарды. Для разгона толпы на место прибыла полиция. Двое служащих правопорядка получили ранения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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