Игра в снежки в Лейпциге переросла в массовую драку

Сначала в снежки играли 40 человек, однако число участвующих в забаве стремительно росло, страсти накалились: в результате, в ход пошли снежки с небольшими камнями, а затем уже просто камни, пивные бутылки и петарды. Для разгона толпы на место прибыла полиция. Двое служащих правопорядка получили ранения.