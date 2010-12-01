Малышка с необычным именем Хилолахон появилась в Нижнем Тагиле
1 декабря 2010, 17:56ОбществоАнка
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Такое необычное восточное имя родители дали девочке, родившейся в ноябре.
Как отметила начальник отдела ЗАГС Ленинского района Ирина Брагина, современные родители очень изобретательны в выборе имен для своих малышей. Они все чаще штудируют справочники, чтобы подобрать ребенку редкое запоминающееся имя. Так, девочек назвали Мирослава, Аделина, Ариадна, Есения и даже Энже. Необычные мужские имена ноября – Эдвин, Моисей, Остап, Роберт, Игнат, Ян и Яков. Самыми же популярными именами остаются Александр, Никита и Данил – это имя лидирует уже несколько лет. Среди имен для девочек хит, бьющий все рекорды уже лет 10 – это Анастасия. Чуть менее популярны Дарья, Виктория, Полина и Софья.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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