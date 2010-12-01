На новую систему оплаты труда перешли бюджетники
1 декабря 2010, 17:48ОбществоАнка
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Теперь зарплата будет складываться из трех частей: тарифной, компенсационной и стимулирующей.
Новая система подразумевает увеличение зарплатного фонда на 7%. Это повышение полностью пойдет в стимулирующую часть, что приведет к ее увеличению на 15-20% в зависимости от вида учреждения и профессии. А с 1 июня ожидается повышение зарплаты еще на 6%. Как считают чиновники, переход на новую систему приведет к повышению качества работы сотрудников бюджетной сферы, отмечает ГородФМ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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