На новую систему оплаты труда перешли бюджетники

Новая система подразумевает увеличение зарплатного фонда на 7%. Это повышение полностью пойдет в стимулирующую часть, что приведет к ее увеличению на 15-20% в зависимости от вида учреждения и профессии. А с 1 июня ожидается повышение зарплаты еще на 6%. Как считают чиновники, переход на новую систему приведет к повышению качества работы сотрудников бюджетной сферы, отмечает ГородФМ.