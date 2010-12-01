На Уралвагонзаводе обнаружен скелет

Рабочие разбирали старый вентиляционный коллектор, которые не использовался уже лет 15. В этой вентиляционной шахте и обнаружили страшную находку. Сначала берцовую кость, потом череп, кисти рук и фрагменты одежды. Экспертам пока удалось установить, что скелету уже несколько лет, он принадлежал взрослому человеку, предположительно, мужчине.