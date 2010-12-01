На Уралвагонзаводе обнаружен скелет
1 декабря 2010, 18:02ОбществоАнка
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Скелет нашли вчера, 30 ноября, в 10.30 на территории литейного цеха №563.
Рабочие разбирали старый вентиляционный коллектор, которые не использовался уже лет 15. В этой вентиляционной шахте и обнаружили страшную находку. Сначала берцовую кость, потом череп, кисти рук и фрагменты одежды. Экспертам пока удалось установить, что скелету уже несколько лет, он принадлежал взрослому человеку, предположительно, мужчине.
Сейчас предстоит выяснить причину и давность смерти человека. По фрагментам ткани установят, во что он был одет – в робу или обычные вещи, отметил заместитель руководителя следственного отдела при прокуратуре по Дзержинскому району Евгений Новиков. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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