Накануне дня борьбы со СПИДом в Тагиле обсудили меры профилактики распространения ВИЧ-инфекции
Накануне дня борьбы со СПИДом в Нижнем Тагиле прошло совещание для специалистов, занимающихся решением проблем распространения, выявления и лечения ВИЧ/СПИДа.
Медики отмечают, Свердловская область вступила в фазу эпидемии ВИЧ в2001 году. Ежегодно выявляется 4500-4800 новых случаев заражения. Втекущем году специалисты ожидают скачка до 5000. В нашем городеразработана программа по ограничению распространения ВИЧ-инфекции изаболеваний, передаваемых половым путем. Она включает мероприятия попропаганде здорового образа жизни, оснащение медицинских учрежденийнеобходимым оборудованием и препаратами, ведение единой информационнойбазы.
Также программой предусмотрена организация мобильного пунктамедико-социально-психологической помощи для групп риска.
Напомним, сегодня у каждого тагильчанина есть возможность пройтианонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. До 20:00 вразвлекательном центре «Киномакс» все желающие смогут пройтинеобходимое тестирование.
Если вы не успеете на обследование сегодня, вы можете обратиться вдругой день в филиал Свердловского областного центра по профилактике илечению ВИЧ-инфекции по адресу ул. Джамбула, 45.