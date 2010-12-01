Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Накануне дня борьбы со СПИДом в Тагиле обсудили меры профилактики распространения ВИЧ-инфекции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Накануне дня борьбы со СПИДом в Тагиле обсудили меры профилактики распространения ВИЧ-инфекции

1 декабря 2010, 13:35ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?