Накануне дня борьбы со СПИДом в Тагиле обсудили меры профилактики распространения ВИЧ-инфекции

Медики отмечают, Свердловская область вступила в фазу эпидемии ВИЧ в2001 году. Ежегодно выявляется 4500-4800 новых случаев заражения. Втекущем году специалисты ожидают скачка до 5000. В нашем городеразработана программа по ограничению распространения ВИЧ-инфекции изаболеваний, передаваемых половым путем. Она включает мероприятия попропаганде здорового образа жизни, оснащение медицинских учрежденийнеобходимым оборудованием и препаратами, ведение единой информационнойбазы.

Также программой предусмотрена организация мобильного пунктамедико-социально-психологической помощи для групп риска.

Напомним, сегодня у каждого тагильчанина есть возможность пройтианонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. До 20:00 вразвлекательном центре «Киномакс» все желающие смогут пройтинеобходимое тестирование.