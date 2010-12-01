Социальная комиссия городской думы рассмотрела проект бюджета на 2011 год

При общем дефиците средств, управлению образования предложено определить наиболее аварийные спортзалы. В настоящий момент в проекте бюджета заложены 2,5 миллиона рублей на реконструкцию зала в общеобразовательной школе №21, расположенной в микрорайоне Кирпичный, отметили в аппарате думы. Кроме того, предложено на 5 миллионов рублей увеличить ассигнования медицинским учреждениям на утилизацию биологически опасных отходов.