Социальная комиссия городской думы рассмотрела проект бюджета на 2011 год
Депутаты обсудили вопрос о финансировании ремонтов спортивных залов школ.
При общем дефиците средств, управлению образования предложено определить наиболее аварийные спортзалы. В настоящий момент в проекте бюджета заложены 2,5 миллиона рублей на реконструкцию зала в общеобразовательной школе №21, расположенной в микрорайоне Кирпичный, отметили в аппарате думы. Кроме того, предложено на 5 миллионов рублей увеличить ассигнования медицинским учреждениям на утилизацию биологически опасных отходов.
Окончательное решение по включению данных предложений в главный финансовый документ города будет принято на заседании думы в декабре. Напомним, в среду состоится последнее рассмотрение бюджета на комиссии Думы. А сегодня глава города и парламентарии проведут совещание по проекту бюджета.
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