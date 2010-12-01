Стоимость гособоронзаказа для УВЗ на 2011-й год будет сопоставима с показателем 2010-го

При этом он отметил, что тревожит не столько объем средств, сколько их назначение. «Нас очень пугает заказ на модернизацию танков. Если делать из старого новое, ничего принципиально нового не получится», отметил Олег Сиенко. Он недоволен тем, что Минобороны не хочет покупать новые модели танков, отдавая предпочтение модернизированным, но при этом не ставит четких целей перед производителями. На вопрос корреспондента «Ведомостей»: «Правда ли что Минобороны на следующий год не заказало новых танков Т-90 и не планирует их заказывать до 2014 года?» Олег Сиенко ответил, что госпрограмма вооружений до 2020 года пока не утверждена, поэтому говорить об этом преждевременно.