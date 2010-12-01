Талицкий депутат устроил драку в кафе

Депутат подрался с посетителями кафе еще в начале ноября. В ходеконфликта он нанес удар головой в область носа посетителю кафе – жителюгорода Екатеринбурга. После этого депутат уже на улице ударил бутылкойпо голове мужчину, с которым также конфликтовал в кафе, сообщает«УралПолит.Ru».