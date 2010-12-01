Талицкий депутат устроил драку в кафе
1 декабря 2010, 07:29ОбществоОльга
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Следственный комитет начал проверку в отношении депутата Талицкой городской думы, директора ООО «УралТрейд» Сергея Щипцова, избившего двух посетителей кафе.
Депутат подрался с посетителями кафе еще в начале ноября. В ходеконфликта он нанес удар головой в область носа посетителю кафе – жителюгорода Екатеринбурга. После этого депутат уже на улице ударил бутылкойпо голове мужчину, с которым также конфликтовал в кафе, сообщает«УралПолит.Ru».
В настоящее время начата доследственная проверка и решается вопрос овозбуждении уголовного дела.
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