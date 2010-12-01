У 6% россиян есть ВИЧ-инфицированные знакомые

Такие данные ВЦИОМ обнародовал накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. Его мы отмечали сегодня. Волнуют россиян и пути передачи ВИЧ-инфекции и последствия заражения. Как правило, интерес к этим вопросам выражают респонденты, лично знакомые с людьми, больными СПИДом. А сегодня 6% россиян говорят, что у них есть такие знакомые. Больше респондентов стали знать о том, что здоровый на вид человек может быть ВИЧ-инфицированным. И о том, что заразиться от укуса комара невозможно. О том, что, питаясь совместно с ВИЧ-инфицированным, заразиться нельзя, известно большей части опрошенных.

Но у медиков сегодня часто спрашивают, можно ли заразиться во время драки? Можно, если кровь инфицированного человека попала в ранку на вашей коже, говорят врачи. В этом случае можно принять экстренные меры: обработать ранку 70%-ым раствором спирта, промыть, и снова обработать спиртом. И еще: по некоторым данным, один из ВИЧ-инфицированных тагильчан заразился, наступив на шприц. Если бы этот человек сразу пришёл за помощью в центр по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, он мог бы избежать заражения, отмечают специалисты.

Узнать всё о ВИЧ-инфекции может любой тагильчанин может по телефону «горячей линия» 34-12-27.

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