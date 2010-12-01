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У 6% россиян есть ВИЧ-инфицированные знакомые
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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У 6% россиян есть ВИЧ-инфицированные знакомые

1 декабря 2010, 18:28ОбществоАнка
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