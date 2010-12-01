В «Клуб победителей» приглашаются старшеклассники, увлеченные наукой

Целью создания «Клуба Alumni» стала поддержка сильнейших участниковВсероссийского конкурса научно-инновационных проектов.В рамках инициативы номинантам и призерам конкурса предлагаетсявозможность получить наставника-эксперта из числа лучших сотрудников«Сименс». Наиболее успешные участники клуба будут рекомендованы кстажировкам в компании и получат наставника-эксперта из числа лучшихсотрудников «Сименс».

Стать членами клуба могут победители ежегодного Всероссийского конкурсанаучно-инновационных проектов для старшеклассников. Для участия в VВсероссийском конкурсе для старшеклассников «Инновации для устойчивогоразвития» необходимо представить научный проект до 15 января 2011 года.

Кучастию приглашаются учащиеся 10-11 классовобщеобразовательныхучебных заведений, а также студенты 1-2 курсов техникумов, колледжей илицеев в возрасте от 14 до 18 лет.

Более подробную информацию о конкурсе и его участниках Вы можете найтина официальном сайте конкурса: www.science-award.siemens.ru. Сайт «КлубаAlumni» доступен по адресу: http//alumni-club.siemens.ru.

Всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассниковпроводится в течение пяти лет при поддержке властных и образовательныхструктур. Ежегодно в конкурсе участвуют тысячи школьников с научнымиработами для решения актуальных проблем современности.