В Свердловской области ожидаются сильные метели и снегопады

По данным Свердловского ЦГМС-Р, днем 1 декабря – ночью 2 декабряожидаются снегопады, ночью 1 декабря снегопады, метели, снежные накаты,заносы на дорогах.Пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области предупреждает о возможныхповреждениях воздушных линий связи, электропередач и затруднениях вработе автотранспорта и проведении строительных работ.