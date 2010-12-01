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В Свердловской области ожидаются сильные метели и снегопады
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области ожидаются сильные метели и снегопады

1 декабря 2010, 08:28ОбществоОльга
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