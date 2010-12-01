В Свердловской области ожидаются сильные метели и снегопады
1 декабря 2010, 08:28ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ухудшение погодных условий на территории Свердловской области связано с приближением юго-западного циклона.
По данным Свердловского ЦГМС-Р, днем 1 декабря – ночью 2 декабряожидаются снегопады, ночью 1 декабря снегопады, метели, снежные накаты,заносы на дорогах.Пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области предупреждает о возможныхповреждениях воздушных линий связи, электропередач и затруднениях вработе автотранспорта и проведении строительных работ.
В муниципальных образованиях организовано круглосуточное дежурствоаварийно-восстановительных бригад, в готовности находятся всеоперативные и спасательные службы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей