Автоломбард или кредитная программа банка? Непростой выбор будущего заемщика

И тем, кто решил воспользоваться предложением в одночасье стать богаче, предстоит непростой выбор – необходимо решить, к какому из кредитных учреждений стоит обратиться. Среди предпочтений потребителя, нередко можно встретить желание обратиться не в банк, а в автоломбард. Преимущества этого решения уже смогли оценить сотни тысяч наших сограждан, и, если спросить у них, какое из преимуществ автоломбарда помогло им сделать выбор, будут названы:

•Простота и прозрачность оформления – никаких скрытых комиссий, страховок и новых платежей, не предусмотренных в кредитном договоре;

•Оперативность оформления услуги – если банк неделю принимает решение по каждому из потенциальных заемщиков, то любой автоломбард в Москве выдаст вам наличные в течение часа – полутора после обращения;

•Вознаграждение автоломбарду за выданную ссуду взимается после полного расчета по кредиту, тогда как банк требует равномерного погашения и кредитной суммы, и процентной ставки;

•Минимальный набор документов – собрать справки для банка бывает непросто, тогда как в автоломбарде с вас потребуют всего несколько бумаг и их ксерокопий;

•Обеспечение условий для хранения залоговых автомобилей на стоянке – приехав за машиной через несколько месяцев, вы обнаружите ее в том состоянии, в котором она была сдана сотрудникам автоломбарда;

•Обязательное страхование предмета залога – транспортного средства – от повреждений, порчи или хищения в пользу заемщика;

•Доступный уровень кредитных ставок, позволяющий быстро погасить задолженность и забрать автомобиль со стоянки ломбарда обратно в собственный гараж;

•Сравнительно высокая сумма кредита, напрямую зависящая от стоимости транспортного средства;

•Независимая оценка автомобиля опытным специалистом, без намеренного занижения цены;

•Гибкие условия сотрудничества, подходящие для каждого из заемщиков – возможность оставить машину в пользовании, продолжительный льготный период, пролонгация действия кредитного договора и т.д.