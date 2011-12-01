Для чего нужна углекислота в баллонах

Как известно, все мы родом из детства. А одним из сладких воспоминаний первых лет жизни, который мы часто проносим через всю жизнь, является вкус сладкой газировки из бутылки. Для того чтобы дети и взрослые могли наслаждаться любимыми газированными напитками, и нужна углекислота в баллонах, которая посредством несложных манипуляций наполняет содержимое бутылки волшебными пузырьками. И нет большего удовольствия, чем взрывающиеся пузыри в носу, во рту, желудке... Мы растем, взрослеем. Начинаем отдавать предпочтение другим газированным и не газированным, но так же «бьющими» в нос и голову, напиткам. Но с возрастом, для нас часто так и остается загадкой ответ на вопрос:

А как же углекисота в баллонах оказывается в бутылке?

Углекислота - газ без цвета со слегка кисловатым вкусом, не токсичный, имеющий много названий таких как: двуокись углерода, диоксид углерода, угольный ангидрид, CO2 и другие. Этот газ не поддерживает дыхание и в больших концентрациях вызывает удушье, но имеет важнейшее значение в процессе метаболизма живых клеток. Его получают, как побочный продукт, при производстве спирта, аммиака или сжигания топлива. Плотность газа, при нормальных условиях, составляет 1,98 г/л. Поэтому транспортируется углекислота в баллонах под давлением около 70 атмосфер, для большей вместительности. Для сжатия газа используют специальное оборудование. На производстве газированной воды в бутылки с напитком, непосредственно перед закупоркой, добавляют кислоту из баллона. А если выпустить углекислоту в атмосферу, часть ее превратиться в сухой лед. Но продовольственная промышленность – это не единственная сфера, где используют углекислоту.

Где еще используется углекислота в баллонах?

Современное строительство полностью базируется на металлоконструкциях. Чтобы получить прочный металлический каркас, необходима сварка. Двуокись углерода является оксидом кислоты, который при взаимодействии с водой образует угольную кислоту. Вступает в реакцию со щелочами с выделением гидрокарбонатов и карбонатов. На этом свойстве кислоты и основывается ее применение в процесс сварки: углекислота в баллонах превращается в защитный слой, который обеспечивает прочность сварочного шва. Также углекислотой наполняют огнетушители, которые предназначены для тушения электроустановок.

И если вы решили купить баллон для газов, помните, что к ее транспортировке и использованию предъявляются особые требования. Работа с двуокисью углерода может быть опасна, например, при попадании на руки, может образоваться ожог.

Где можно купить баллон для газов?

Приобретение баллонов для хранения и транспортировки газов у неизвестных продавцов, которые не могут подтвердить свои права документально, не дает гарантии их безопасного применения! Безопасно купить баллон для газов от проверенных производителей можно у нас. Наши баллоны для транспортировки углекислоты бывают промышленного объема 50 л. и небольшие баллончики для сифона. Их безопасная эксплуатация обеспечивается изготовлением с учетом всех требований ГОСТов.