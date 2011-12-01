Два нижнетагильских пенсионера чуть не стали бомжами за 2 дня до выборов

Супруги Лариса и Юрий Ларичевы квартиру на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила, где благополучно жили до недавнего времени, получили еще в 2006 году по решению профкома Уралвагонзавода. Глава семьи Юрий Семенович Ларичев 43 года отработал на УВЗ водителем-испытателем танков, у его супруги Ларисы Павловны стаж чуть меньше – 37 лет.

После постройке дома №29 на Ленинградском проспекте 38 квартир из 45 были переданы муниципалитетом Уралвагонзаводу и, соответственно, были исключены из реестра муниципальной собственности. Но оказалось, что сотрудники УВЗ какие-то документы оформили неправильно, и мэрия решила оспорить законность предоставления квартир гражданам. К этому времени большинство жителей уже успели оформить документы на приватизацию занимаемых ими квартир. Ларичевы решили последовать их примеру последними. Сначала им просто отказали в праве на приватизацию, а затем чиновники выставили встречный иск – Ларичевы в квартире проживают незаконно и подлежат выселению. Без предоставления другого жилья.

Весь минувший месяц супруги жили на осадном положении: несколько раз наведывались судебные приставы, обещая провести процесс выселения в принудительном порядке, и тут же приходили квитанции-штрафы за невыполнение судебного решения о выселении. Через каждые пять дней по 1500 рублей.

Супруги, между тем, предпринимали отчаянные попытки пробиться на прием к главе города Валентине Исаевой. Один раз им это удалось при помощи автора этого материала. Градоначальница пообещала даже разобраться в ситуации, но потом ушла на больничный, оставив в полном неведении решаемого вопроса супругов Ларичевых.

Чиновники ниже рангом с назойливым и посетителями приемной мэра вообще не церемонились – однажды «нахальных» пенсионеров выпроводили из приемной угрозой вызвать охрану здания. Не дало никаких результатов и обращение Ларичевых к исполнительному директору УВЗ Владимиру Рощупкину.

В субботу, 26 ноября, в день визита Александра Мишарина в Нижний Тагил в связи с проводившимся там праздником чествования людей труда Юрий Ларичев, как в свое время теперь очень известный пенсионер (и тоже УВЗ) Валерий Якушев, сумел пробиться для несанкционированного общения с губернатором прямо на входе в здание спорткомплекса «Металлург-Форум».

Бояться мне было уже некого. И выселяться нам тоже некуда! Александр Сергеевич меня выслушал и принял из рук в руки мою жалобу на действия чиновников сообщил Ю.Ларичев.

Предпринял ли какие-то меры по защите прав двух пенсионеров губернатор, неизвестно. Но завтра, 2 декабря, Ларичевых примет на прием по личному вопросу Валентина Исаева. Вед именно глава города имеет право обратиться в суд для заключения мирового соглашения с Ларичевыми, следствием которого может быть предоставление семье жилья на условиях социального найма. Хочется верить, что в той же квартире.