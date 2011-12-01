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Два нижнетагильских пенсионера чуть не стали бомжами за 2 дня до выборов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два нижнетагильских пенсионера чуть не стали бомжами за 2 дня до выборов

1 декабря 2011, 16:40ОбществоВалерия Лошкарева
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