Единственная на Урале крокодиловая ферма открылась в Екатеринбурге

Как сообщила JustMedia экскурсовод фермы Наталья Попова, основной фермы стала коллекция экзотических животных, собранных одним из екатеринбуржцев. «Он давно занимался разведением нильских крокодилов, пресмыкающихся и пауков и решил организовать ферму», - рассказала Наталья Попова.

Крокодилов на ферме пока всего два. Однако, отмечают создатели, там будет на что посмотреть.

Мы будем устраивать представления с участием крокодилов - в бассейн с животными будет заходить дрессировщик, который будет таскать их за хвост, подкладывать руку под живот. Крокодилы громко щелкают зубами. Выглядит впечатляюще поделилась Наталья Попова.

Первое преставление на ферме уже прошло. Однако зрителей, по словам организаторов, было немного. Следующее должно пройти в грядущие выходные.