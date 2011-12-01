Ferrari рассекретила свой самый экстремальный суперкар

По сравнению с суперкаром Ferrari 599XX масса автомобиля в модификации Evoluzione была снижена на 35 килограммов (за счет чего именно — не уточняется), а мощность 6,3-литрового двенадцатицилиндрового двигателя увеличена с 730 до 750 лошадиных сил (при 9000 оборотах в минуту).

Кроме того, новинка получила заднее антикрыло, аналогичное системе DRS, используемой на болидах Формулы-1. Оно имеет две регулируемые электроникой плоскости — от угла их установки будет зависеть прижимная сила. Плоскости автоматически изменяют свое положение в зависимости от скорости автомобиля, угла поворота руля, а также от продольных и поперечных ускорений. Также система регулировки положения антикрыла «завязана» и на другие электронные системы, вроде системы стабилизации и ABS.

По словам представителей Ferrari, такое заднее антикрыло вкупе с новыми аэродинамическими элементами на скорости 200 километров в час обеспечивает прижимную силу в 330 килограммов (с открытыми плоскостями) и 440 килограммов (с закрытыми). В компании уточняют, что автомобиль способен проезжать круг трека в Фиорано всего за 1 минуту 15 секунд.