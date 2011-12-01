Гиперкар Koenigsegg Agera R внесли Книгу рекордов Гиннесса
Книга рекордов Гиннесса зарегистрировала достижение гиперкара Koenigsegg Agera R как автомобиль, выполняющий цикл разгон-торможение 0-300-0 километров в час быстрее других двухдверных серийных машин в мире. Как показали замеры, проведенные в сентябре этого года независимой стороной при помощи измерительных комплексов Racelogic VBox, для того, чтобы разогнаться до этой скорости и остановиться «Кенигзеггу» требуется 21,49 секунды.
Как сообщалось ранее, купе Agera R установило еще пять мировых рекордов, однако они пока не был подтверждены Книгой рекордов Гиннесса. Так, шведский автомобиль смог ускориться с нуля до 300 километров в час за 14,53 секунды, что на две десятых секунды быстрее 1200-сильного гиперкара Bugatti Veyron Super Sport. Кроме того, на разгон до 320 километров в час «Кенигзеггу» потребовалось 17,68 секунды, а торможение со скорости 300 и 320 километров в час до полной остановки — 6,66 и 7,28 секунды соответственно. Цикл 0-320-0 километров в час занял у машины 24,96 секунды.
Koenigsegg Agera R комплектуется пятилитровым восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, развивающим 1115 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. С нуля до «сотни» такая машина может ускоряться за 2,9 секунды, а до 200 километров в час за 7,5 секунды.