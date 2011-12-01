Гиперкар Koenigsegg Agera R внесли Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщалось ранее, купе Agera R установило еще пять мировых рекордов, однако они пока не был подтверждены Книгой рекордов Гиннесса. Так, шведский автомобиль смог ускориться с нуля до 300 километров в час за 14,53 секунды, что на две десятых секунды быстрее 1200-сильного гиперкара Bugatti Veyron Super Sport. Кроме того, на разгон до 320 километров в час «Кенигзеггу» потребовалось 17,68 секунды, а торможение со скорости 300 и 320 километров в час до полной остановки — 6,66 и 7,28 секунды соответственно. Цикл 0-320-0 километров в час занял у машины 24,96 секунды.